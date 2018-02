‘Als Ziyech de tovenaar speelt, dan is het genieten geblazen’

Hakim Ziyech nam Ajax woensdagavond bij de hand. De middenvelder hamerde de 1-2 binnen tegen Roda JC Kerkrade en speelde een verdienstelijke wedstrijd. “Ziyech was in Limburg voetballend weer fenomenaal, maar juichte op het veld weer op geheel eigen wijze”, schrijft De Telegraaf donderdag in een commentaar.

“Of eigenlijk niet, want hij stond demonstratief met zijn armen over elkaar”, aldus de krant. Ziyech reageerde met dat gebaar op de kritiek die hij kreeg tijdens en na het duel met NAC Breda; in de slotfase van die wedstrijd werd hij uitgefloten door een deel van het publiek. De Volkskrant omschrijft Ziyech als ‘tovenaar’.

BOEM! ?? Hakim Ziyech antwoordt met zijn voeten... Geplaatst door voetbalzone op woensdag 7 februari 2018

“In gedrag overtreft hij soms een verongelijkt kind, maar als Ziyech de tovenaar speelt die in hem schuilt, dan is het genieten geblazen. Dan straalt hij van puur voetbal, van creativiteit en speelsheid. Dan ontrolt zich een fijn kijkspel”, aldus Willem Vissers. “Een streep was zijn doelpunt, na een mooie kapbeweging naar buiten, hetgeen sowieso al behoorlijk moeilijk is, zo niet ondoenlijk voor de doorsnee voetballer.”

Trainer Erik ten Hag was na afloop ook te spreken over de Marokkaans international. “Hij speelde uitstekend. Hij was de patron in het veld, liet het spel lopen, was erbij in de eindfase en maakte een geweldig doelpunt. Echt prima gespeeld”, zei hij tegen FOX Sports. “Soms zoeken we te geforceerd naar een treffer (…) Ziyech maakte de juiste afweging door vanaf de tweede lijn op doel te schieten.”