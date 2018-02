‘KNVB onderhandelt met PEC Zwolle over afkopen van contract’

Dwight Lodeweges wordt de eerste assistent van Ronald Koeman bij het Nederlands elftal, meldt De Telegraaf. De KNVB is volgens de krant met John van ’t Schip in onderhandeling om Lodeweges over te kunnen nemen van PEC Zwolle.

Lodeweges was eerder al in dienst bij de KNVB, want de rechterhand van Van ’t Schip was tot november de bondscoach van Oranje Onder-20. Hij kon zijn werkzaamheden echter niet langer combineren: “Ik heb sinds dit seizoen andere verantwoordelijkheden gekregen bij PEC, waardoor het voor mij simpelweg niet meer te combineren is. Nu zijn we soms een week weg met de Onder 20 en daar heeft mijn werk bij PEC onder te lijden”, zei hij.

De zestigjarige Lodeweges deed zijn werk bij de bond sinds augustus 2016 en daarvoor was de geboren Canadees werkzaam bij sc Heerenveen, SC Cambuur, JEF United, FC Edmonton, NEC, PSV, Nagoya Grampus, Al-Jazira, opnieuw Heerenveen, FC Groningen, wederom PEC Zwolle, VVOG en Go Ahead Eagles. Bij laatstgenoemde club sloot Lodeweges zijn actieve carrière als voorstopper overigens ook af.

De KNVB stelde Kees van Wonderen al aan als assistent, maar Koeman wil dus ook Lodeweges er bij hebben. Ook het bondsbestuur is gecharmeerd van Lodeweges en denkt dat hij bijvoorbeeld ‘een uitstekende sparringpartner’ kan zijn voor de nog te benoemen directeur voetbalontwikkeling. Omdat Lodeweges in het MAC³PARK Stadion nog een doorlopend contract heeft, zal de KNVB met een afkoopsom over de brug moeten komen.