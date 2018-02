‘Je moet constateren dat de titel van Feyenoord een incident is geweest’

Feyenoord werd vorig seizoen voor het eerst sinds 1999 kampioen en hoopte de titel te prolongeren, maar na 21 speelronden bedraagt de achterstand op koploper PSV 22 punten. De Rotterdammers hebben nog wel een duel te goed en treffen donderdagavond FC Groningen, maar spelen eigenlijk ‘nergens meer voor’.

Commentator Arman Avsaroglu van de NOS constateert dat de huidige nummer vijf van de Eredivisie een verloren seizoen draait, ondanks dat Feyenoord nog in de halve finale van de KNVB-Beker staat: “Je kunt niet spreken van een succesvol seizoen als ze de beker nog winnen. Als landskampioen heb je dan gewoon een stap terug gedaan.”

“Zeker met de achterstand die ze nu hebben op PSV, moet je constateren dat de titel slechts een incident is geweest. Een schrale troost is dat de vierde plaats waarschijnlijk al recht geeft op Europees voetbal.” Avsaroglu stelt tevens vast dat de kritiek op Van Bronckhorst en diens wisselbeleid toeneemt. Zo kreeg de trainer de wind van voren omdat hij Nicolai Jörgensen in de slotfase van het duel met VVV-Venlo naar de kant haalde.

Het is eveneens vreemd dat Van Bronckhorst Renato Tapia blijft opstellen in het centrum van de verdedigt, vervolgt de verslaggever: “Tapia heeft toch al een aantal keer aan de basis gestaan van een tegendoelpunt. Hij is eigenlijk een middenvelder. Waarom houdt hij aan hem vast? Er zijn nu alternatieven. Jeremiah St. Juste kan centraal spelen en ook Eric Botteghin lijkt me weer fit. Ze zeggen in Rotterdam dat hij nog minuten mist, maar ik zag hem invallen tegen PSV en dat zag er gelijk weer solide uit.”