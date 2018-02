‘Of ik Ajax ga verlaten? Dat weet ik niet, dat moet de toekomst uitwijzen’

Hakim Ziyech schoot Ajax woensdagavond op 1-2 tegen Roda JC Kerkrade en ging daarna met zijn handen over elkaar staan op het veld. Hans Kraay jr. vroeg de aanvallende middenvelder na afloop waarom hij ook niet even lachte na zijn treffer.

“Dat hoefde niet van mij. Ik heb genoeg lol met mijn teamgenoten en mensen in de groep, daar ligt het zeker niet aan. Maar ik vond het niet nodig om te juichen”, aldus de 24-jarige Ziyech. Op de vraag of hij Ajax na dit seizoen gaat verlaten, zei hij: “Dat weet ik niet, dat moet de toekomst uitwijzen.”

BOEM! ?? Hakim Ziyech antwoordt met zijn voeten... Geplaatst door voetbalzone op woensdag 7 februari 2018

“We weten allemaal wat er afgelopen dagen aan de hand is, dus ja. Er zat ook wel wat woede in dat schot. Ik heb gewoon mijn best gedaan vandaag, meer kon ik niet doen. Een geslaagde avond”, aldus de Marokkaans international voor de camera van FOX Sports.