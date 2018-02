Barcelona kent mogelijke tegenstander in finale van Copa del Rey

Sevilla heeft zich geplaatst voor de finale van de Copa del Rey. De club uit Andalusië was woensdagavond met 2-0 te sterk voor Leganés en de eerste ontmoeting was in een 1-1 gelijkspel geëindigd. De doelpunten in Ramón Sánchez Pizjuán werden gemaakt door Joaquín Correa en Franco Vázquez.

Sevilla won de Copa del Rey vijf keer en in het seizoen 2009/10 voor het laatst. Het team van Vincenzo Montella zal het op 21 april in de eindstrijd waarschijnlijk moeten opnemen tegen Barcelona, want die club verdedigt donderdagavond een 1-0 voorsprong tegen Valencia. Montella is overigens de derde Italiaanse trainer die de Copa-finale haalt, na Claudio Ranieri in 1999 en Carlo Ancelotti in 2014.

Sevilla zat al na een kwartier op rozen, want toen tikte Correa binnen na een goede actie van Luis Muriel. Een minuut voor tijd viel de definitieve beslissing: Vázquez knalde met zijn linker raak na een uitstekende counter. Sevilla, dat in LaLiga op de zesde plaats staat, neemt het komende zondag op tegen nummer negen Girona.