Scorende Huntelaar krijgt kritiek: ‘Het was een beetje kolderiek’

Klaas-Jan Huntelaar speelde woensdag een relatief ongelukkige wedstrijd tegen Roda JC Kerkrade, maar scoorde wel twee keer. Kenneth Perez is kritisch op de aanvaller en vond de spits ‘beneden alle peil’ spelen in het Parkstad Limburg Stadion, zo vertelde de analyticus bij FOX Sports.

“Ook qua cijfers: zeven van de tien ballen passte hij naar een tegenstander en één van de twee ballen heeft-ie verspeeld. Later werd dat beter en hij maakte uiteraard twee doelpunten”, aldus Perez, die het optreden van Huntelaar als ‘een beetje kolderiek’ kwalificeerde. “Het was echt heel matig.”

“Hij is gewoon minder geworden in zijn afwerking. Dit seizoen heb ik hem veel kansen zien missen die hij vroeger wel gemaakt had. Buiten de zestien was hij nooit echt een held, maar vandaag spande de kroon. Maar goed, hij maakt twee goals en daar staat hij ook voor.” De 34-jarige Huntelaar staat nu op negen doelpunten in negentien competitiewedstrijden.