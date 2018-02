‘Hij praatte over mijn moeder, dat moet je sowieso niet doen’

AZ won woensdagavond eenvoudig van FC Twente met 0-4 en de ruime score is mede te danken aan het feit dat Cristian Cuevas een kwartier voor tijd met rood van het veld werd gestuurd. De verdediger lag tijdens het duel in de clinch met Alireza Jahanbakhsh. De Iraniër zegt dat Cuevas vervelende dingen tegen hem zei tijdens de wedstrijd.

De aanvaller zegt dat hij werd uitgedaagd door de Chileen. "Het was niet slim van mij. Tuurlijk, het kan gebeuren in de wedstrijd, maar hij heeft geen goede dingen gezegd. Ik was een beetje boos. Ik kan niet zeggen wat hij heeft gezegd voor de camera. Hij praatte over mijn moeder, dat moet je sowieso niet doen. Maar dit kan gebeuren. Gelukkig kreeg hij nog een tweede gele kaart", aldus de aanvaller tegenover Voetbal Inside.

Trainer John van den Brom zag dat zijn pupil emotioneel was door de woorden van Cuevas en nam hem apart. "Ja, natuurlijk. Als Ali in zijn emotie komt, dan is Ali ook Ali en moet je hem even pakken. 'Hier blijven jij, rustig en blijf je focussen op het voetbal’", zegt Van den Brom bij FOX Sports. "Dan zie je, als hij wel rustig is, dat hij weer bepalend is", verwijst de trainer naar de twee goals van Jahanbakhsh.

Van den Brom zag dat Jahanbakhsh tijdens de wedstrijd aan het kibbelen was met Cuevas, maar zegt volledig achter zijn pupil te staan: "Ali is echt een lieve schat, echt een lief ventje. Een fantastische prof. Als je hem zo ver krijgt als vanavond, dan is er echt wel wat gebeurd, geloof mij. Hij is namelijk een voorbeeld voor heel veel voetballers."