Aankoop van dertig miljoen scoort na zeventien maanden weer voor Spurs

Tottenham Hotspur heeft zich woensdagavond geplaatst voor de vijfde ronde van de FA Cup. Het elftal van Mauricio Pochettino moest op herhaling tegen vierdedivisionist Newport County, maar klaarde de klus uiteindelijk zonder bovenmatige inspanning: 2-0. De Londense formatie wacht in de volgende ronde een uitwedstrijd tegen derdeklasser Rochdale.

Tottenham kwam anderhalf week geleden in Rodney Parade niet verder dan een 1-1 gelijkspel, maar de grootmacht trad voor de replay zeker niet aan in zijn sterkst mogelijke opstelling. Zo kregen basiskrachten als Hugo Lloris, Jan Vertonghen, Christian Eriksen, Dele Alli en Harry Kane rust met het oog op de competitietopper van aankomend weekeinde tegen aartsrivaal Arsenal. Michel Vorm kon daardoor rekenen op een basisplaats, terwijl ook Toby Alderweireld na drie maanden afwezigheid vanwege blessureleed weer van de partij was bij Londense formatie.

Newport County weigerde zich in te graven op Wembley en bleef aanvankelijk ook betrekkelijk eenvoudig op de been. Toch moest het bezoek na een klein half uur voetballen in de achtervolging, doordat Dan Butler een voorzet van Moussa Sissoko op onfortuinlijke wijze achter zijn eigen doelman liep. Tottenham pakte vervolgens onmiddellijk door via Érik Lamela. De Argentijn zorgde tien minuten voor rust voor de 2-0, door van dichtbij beheerst raak te schieten na een pass van Heung-Min Son. Het betekende voor Lamela zijn eerste doelpunt sinds 13 augustus 2016.

Na de onderbreking nam Tottenham gas terug. Het beste was er bij Newport County wel van af, waardoor de thuisploeg een comfortabele tweede helft kon spelen. Pochettino bracht Eriksen en Alli binnen de lijnen teneinde zijn elftal te voorzien van aanvallende impulsen en het tweetal vond elkaar tien minuten voor tijd. Alli werd knap vrijgespeeld door Eriksen, waarna het schot van de Engelsman uiteenspatte op de lat. Een toegift was het publiek op Wembley uiteindelijk echter niet meer gegeven.