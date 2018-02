NAC Breda declasseert Heracles en zet monsterscore neer

NAC Breda heeft woensdagavond met overtuigende cijfers weten te winnen van Heracles Almelo. De formatie van Stijn Vreven had het in het begin lastig met het bezoek, maar kon in de tweede helft uitlopen, zeker na het wegsturen van Tim Breukers: 6-1. Door de ruime zege neemt NAC afstand van de degradatiezone en bezet het de veertiende plek; Heracles staat twee plekken hoger.

De bezoekers moesten in de eerste tien minuten twee klappen verwerken. Na vier minuten schoot Rai Vloet zijn team op voorsprong na een prachtige pass van Angelino. Wat wellicht nog rampzaliger was voor Heracles was het uitvallen van Jeff Hardeveld. De verdediger, die al veel blessureleed heeft gekend, moest per brancard van het veld. Heracles herpakte zich echter snel en wist met een assist van Roland Baas en een poging van dichtbij van Vincent Vermeij langszij te komen: 1-1.

Tien minuten later keek Heracles alweer tegen een achterstand aan door Thierry Ambrose. De bal eindigde na een scrimmage voor het doel van Bram Castro voor de voeten van de aanvaller, die het leer tegen de touwen werkte. Na de treffer behield de ploeg van Vreven het overwicht, maar liet het na verder uit te lopen. Ook Heracles kreeg wat mogelijkheden, maar Mark Birighitti hoefde zich amper in het zweet te werken.

Na de thee maakte Manu Garcia op formidabele wijze de 3-1. De huurling van Manchester City slalomde bij een counter door de defensie van Heracles en verschalkte vervolgens Castro. Ambrose kon de marge daarna nog vergroten, maar hij trof het aluminium. Het bezoek kreeg niet veel kansen. Kristoffer Peterson kon de spanning terugbrengen in de wedstrijd, maar vond Birighitti in zijn weg. Na de tweede gele kaart van Breukers was het pleit beslecht. Mitchell te Vrede, Mounir El Allouchi en Sadiq Umar verzorgden nog het slotakkoord: 6-1.