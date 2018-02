VVV incasseert drie dagen na stunt tegen Feyenoord forse nederlaag

Willem II heeft voor het eerst sinds 2 december weer eens een wedstrijd weten te winnen in de Eredivisie. Het elftal van Erwin van de Looi kwam op eigen veld tegen VVV-Venlo in de slotfase van de eerste helft op voorsprong en stelde de zege vervolgens na rust veilig: 3-0. De Tilburgers doen zodoende goede zaken in de strijd tegen degradatie: de voorsprong op nummer zestien FC Twente bedraagt nu vier punten. VVV blijft voorlopig negende staan.

Willem II belandde de voorbije maanden in een zorgwekkende vrije val. De laatste zeven competitiewedstrijden sinds begin december leverden slechts drie punten op, waardoor de ploeg zich voorafgaand aan het duel met VVV terugvond op een veertiende plaats. Willem II werkte woensdagavond voor eigen publiek echter een verdienstelijke eerste helft af en ging uiteindelijk ook rusten met een nipte voorsprong.

Bartholomew Ogbeche opende twee minuten voor rust de score, door na een hachelijke situatie voor het doel van Lars Unnerstall het beslissende zetje te geven. Willem II en VVV maakten er in Tilburg zeker geen spektakelstuk van in de eerste helft. Het elftal van Van de Looi genoot het meeste balbezit en had weinig te duchten van de bezoekers. Extra domper voor VVV in de eerste helft was het geblesseerd uitvallen van verdediger Jerold Promes.

Willem II nam in de tweede helft vervolgens razendsnel afstand van VVV. Ben Rienstra verdubbelde vier minuten na de onderbreking de voordelige marge met een geplaatst schot, waarna Jordy Croux nog voor het verstrijken van het uur voor de 3-0 zorgde door na een afgeslagen hoekschop hard binnen te schieten. VVV was geen schim van de ploeg die afgelopen zondag nog met 1-0 won van Feyenoord en droop uiteindelijk met het schaamrood op de kaken af.