Ajax buigt achterstand met dubbelslag van Huntelaar om

Door de overwinning van PSV op Excelsior stond de druk er goed op bij Ajax, maar het team van Erik ten Hag heeft de uitwedstrijd tegen Roda JC Kerkrade om kunnen zetten in een overwinning. De Amsterdammers bogen een 1-0 achterstand om in een 1-3 voorsprong en stapten uiteindelijk met een 2-4 zege van het veld. Roda is nu de negende ploeg waartegen Ajax minimaal 200 keer heeft gescoord in de Eredivisie.

Ajax kende een valse start in het Parkstad Limburg Stadion, want nadat Klaas-Jan Huntelaar een mogelijkheid had gemist was het Roda dat bij de eerste kans scoorde. Simon Gustafson volleerde binnen na een voorzet van Mikhael Rosheuvel. Doelman André Onana probeerde de bal weg te stompen, maar in het gedrang faalde hij in die opzet. Lang hoefden de meegereisde supporters niet te treuren, want na elf minuten maakte Donny van de Beek er 1-1 van. De middenvelder tikte binnen na afleggen door Nicolás Tagliafico. Het spel golfde vervolgens op en neer en Roda bleef gevaarlijk in de omschakeling.

Ajax liet zich geen tweede keer verrassen en kwam na 25 minuten voor het eerst op voorsprong: Hakim Ziyech kapte zijn direct tegenstander uit en hamerde met zijn linker raak. Het was het eerste velddoelpunt van buiten het strafschopgebied dat Ziyech in de competitie maakte sinds oktober 2016. In het vervolg werden er nog een paar kansen gecreëerd: Hidde Jurjus bokste een schot van Lasse Schöne weg, Huntelaar kon Tagliafico’s voorzet niet afronden en André Onana redde op een schot van Tsiy Ndenge.

In de tweede helft gebeurde er lange tijd vrij weinig. Ajax probeerde wel hoog druk te zetten op de verdediging van de Limburgers, maar kwam niet tot kansen. De eerste mogelijkheid was voor het Roda van Robert Molenaar: Ndenge schoot ruim een kwartier voor tijd vanuit de tweede lijn een meter naast. De toeschouwers kregen in het laatste kwartier alsnog waar voor hun geld, want daarin vielen er drie doelpunten. Twee voor Ajax en één voor de huidige nummer zeventien van de Eredivisie.

Huntelaar maakte zijn eerste uitdoelpunt in de competitie sinds 17 december: na een fraaie aanval werd hij vrijgespeeld door Van de Beek, omspeelde hij de keeper en drukte de spits af. Jorn Vancamp bracht de spanning hierna terug in de wedstrijd: hij schoot binnen na een overmoedige actie van Frenkie de Jong in het strafschopgebied, maar Huntelaar pikte hierna zijn tweede treffer mee. De (voormalig) international van het Nederlands elftal schoot met links raak in de verre hoek na opnieuw een prima lage voorzet van Tagliafico.