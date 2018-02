Advocaat ruziet met Higler: ‘Het had voor de wedstrijd gezien moeten worden’

Dick Advocaat leed woensdagavond op bezoek bij FC Utrecht zijn vierde nederlaag in vijf competitiewedstrijden als trainer van Sparta Rotterdam. Een laat doelpunt van Lukas Görtler maakte in Stadion Galgenwaard het verschil tussen beide teams. Advocaat kreeg het al vroeg in de wedstrijd verbaal aan de stok met scheidsrechter Dennis Higler.

Miquel Nelom werd na amper tien minuten voetballen naar de zijkant van het veld gedirigeerd door Higler, omdat de verdediger van Sparta met een wit shirt onder zijn wedstrijdtenue aan het duel was begonnen. Die actie van de arbiter kon op weinig waardering van Advocaat rekenen. "Ik maakte me er boos over dat hij hem eruit stuurde. Je hebt vier scheidsrechters en voor de wedstrijd moeten ze de tenues van de spelers controleren. Dan moet je niet een speler eruit sturen. Dan is het tien tegen elf. Dat had je van tevoren moeten doen", legde de Sparta-trainer na afloop uit voor de camera van FOX Sports.

"De grensrechters staan bij de deur van de kleedkamer als ze naar buiten lopen. Dan kijken ze hoe ze eruitzien, toch?", vervolgde Advocaat verbaasd. "Het had voor de wedstrijd gezien moeten worden vind ik. Of ik gelijk heb is weer een tweede. Ik moest het even kwijt", aldus de oefenmeester, die verzekerde dat de verbale ruzie met Higler inmiddels is bijgelegd. "De scheidsrechter had gelijk, en ik ook een beetje."

Advocaat vond zijn elftal geen slechte wedstrijd spelen in de Domstad. "Utrecht is een moeilijke ploeg om tegen te spelen", liet hij weten via de officiële kanalen van Sparta. "Vanuit de defensie wilden we in de eerste helft proberen te spelen. Na de rust waren we dominanter. Uit die kansen moeten we eigenlijk scoren. Helaas viel hij bij Utrecht."