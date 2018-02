‘Het was absoluut niet mijn bedoeling, ik heb me gelijk verontschuldigd’

Excelsior verloor woensdagavond op bezoek bij PSV met 1-0 door een vroege treffer van Hirving Lozano. De Kralingers speelden een verdienstelijke pot, maar moesten met nul punten huiswaarts keren. Jurgen Mattheij maakte in de wedstrijd een opmerkelijke overtreding op Luuk de Jong die gek genoeg niet bestraft werd door scheidsrechter Allard Lindhout.

Na afloop van het duel geeft de verdediger toe dat hij fout zat bij zijn charge op de PSV-spits. "Het was absoluut niet mijn bedoeling", zegt Mattheij in gesprek met FOX Sports terwijl hij naar beelden van de overtreding aan het kijken is. “Ik heb me gelijk verontschuldigd. Op het moment dat ik hem voelde, probeerde ik mijn lichaam weg te houden. Ik zei gelijk sorry. Het was onnodig.”

Mattheij geeft toe dat het opvallend was dat Lindhout hem niet bestrafte: “Ik moet eerlijk zeggen: ik had wel verwacht dat ik een kaart zou krijgen. Maar het was geen rood. Ik voelde hem en probeerde mijn gewicht eraf te halen. Ik zei gelijk tegen De Jong dat het niet mijn bedoeling was, maar dat het meer onhandig en lomp was.” In de slotfase werd Mattheij alsnog bestraft na een overtreding op Mauro Junior.