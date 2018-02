‘Er viel wat te halen, ik was niet onder de indruk van PSV’

PSV boekte woensdag zijn 22e thuiszege op rij in de Eredivisie en vestigde daarmee een clubrecord. Philip Cocu was na afloop van de 1-0 overwinning op Excelsior met name te spreken over de eerste helft in het Philips Stadion.

“We speelden voor rust heel goed. Ik was erg tevreden en dat heb ik ook in de rust gezegd. Maar hoe langer de tweede helft duurde, hoe slechter het werd”, zegt de trainer voor de camera van FOX Sports. Door de overwinning heeft PSV tien punten meer dan Ajax, maar dat gat kan later op de avond weer kleiner worden.

Hier komt PSV goed weg! 😮 Geplaatst door voetbalzone op woensdag 7 februari 2018

Over het clubrecord zei Cocu: “Dat geeft wel iets aan. Laten we er maar voor zorgen dat er nog een paar wedstrijden bij komen.” Collega Mitchell van der Gaag concludeerde na afloop dat er meer in had gezeten: “Maar we hebben niks. Heel veel ploegen zeggen na afloop dat ze in de wedstrijd zaten tegen PSV, maar bleven met lege handen achter. Dat was vandaag ook bij ons het geval.”

Voetballend bleef Excelsior volgens Van der Gaag ‘prima op de been’: “Er zijn een paar momenten geweest dat we aanspraak maakten op een goal”, zei hij tegen de NOS. Theo Zwarthoed sluit zich bij RTV Rijnmond bij de woorden van Van der Gaag aan: “Meerdere ploegen hebben het gevoel dat er tegen PSV meer te halen valt. Zo staan wij hier ook. Ik was niet onder de indruk van PSV.”