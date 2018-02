De Jong komt met schrik vrij: ‘Het was behoorlijk smerig’

Luuk de Jong was woensdag belangrijk bij PSV. De spits leidde met een fraaie hakbal de 1-0 van Hirving Lozano in tegen Excelsior en dat zou het enige doelpunt blijken, waardoor PSV weer drie punten mocht bijschrijven. De thuisploeg speelde zeker na rust niet groots, maar daar maalt De Jong niet om.

“Ik denk dat we genoeg mogelijkheden creëren. In het eind zijn we gewoon slordig”, zegt hij voor de camera van FOX Sports> “Ook in de omschakeling. Als we de bal wonnen, lag er wel ruimte, maar benutten we die niet goed. Dan komt Excelsior meer in het spel. Je moet zorgen dat dat niet gebeurt. Dat hebben we nagelaten. Als die tweede of derde wel valt is het heel anders.”

De Jong mocht overigens blij zijn dat hij de wedstrijd zonder kleerscheuren doorkwam, want vijf minuten voor rust plantte Jurgen Mattheij zijn noppen in de achillespees van de aanvoerder. “Het gaat wel. Volgens mij deed hij het niet met opzet. Maar het was behoorlijk smerig, hij kwam precies op mijn kuitbeen. Dat was wel pijnlijk ja”, aldus de veertienvoudig international van het Nederlands elftal.