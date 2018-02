Pleidooi voor nieuwe opzet Bundesliga: ‘Dit belooft veel spanning’

Bayern München is ongenaakbaar in eigen land. De club uit Beieren staat achttien punten los van Bayer Leverkusen en met nog maar dertien speelronden voor de boeg lijkt het onmogelijk dat Bayern zich dit seizoen níet voor de zesde keer op rij tot kampioen kroont. Stefan Effenberg vindt het allemaal te voorspelbaar worden.

De 49-jarige oud-middenvelder van onder meer Bayern, Borussia Mönchengladbach en Fiorentina stelt voor om de competitie voortaan onder te verdelen in twee groepen van negen willekeurige teams. De eerste vier teams van de twee groepen, plus de beste nummer vijf, beginnen vervolgens weer op nul punten aan de tweede seizoenshelft. Op die manier kan de kampioensstrijd spannender worden, aldus Effenberg bij T-Online.

“De competitie zal dan niet al in februari of maart beslist zijn, omdat alle clubs in januari op nul punten beginnen. Het belooft veel spanning: in de eerste plaats strijden de teams om zich te kwalificeren voor Groep 1 en in de tweede plaats omdat de clubs spelen om het kampioenschap of tegen degradatie. Dit wordt een competitie die wereldwijde aandacht zal trekken, de waarderingscijfers zullen de lucht in schieten.”