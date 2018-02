Vormer krijgt Gouden Schoen van Van Gaal: ‘Ik zag het dus goed’

Ruud Vormer heeft in België de Gouden Schoen gewonnen. De middenvelder van Club Brugge, die in de zomer van 2014 transfervrij werd gehaald en sindsdien is uitgegroeid tot een waardevolle kracht, imponeerde het afgelopen jaar bij zijn club en is uitgeroepen tot beste speler in België.

Sinds zijn vertrek bij Feyenoord en zijn aankomst in de Jupiler Pro League heeft de 29-jarige Vormer 166 wedstrijden gespeeld voor Club, met 36 doelpunten en 38 assists tot gevolg. Vormer is aan zijn vierde seizoen in West-Vlaanderen bezig en werd met Club al bekerwinnaar (2015), landskampioen (2016) en winnaar van de Belgische Supercup (2016).

Ruud Vormer wint de Gouden Schoen, maar het is toch echt KONING LOUIS👑 die de show steelt op het podium! Geplaatst door voetbalzone op woensdag 7 februari 2018

Toen Club Vormer weghaalde uit Rotterdam, hadden weinigen verwacht dat Vormer zou uitgroeien tot bepalende speler met indrukwekkende cijfers. Door zijn goede spel en leiderschapskwaliteiten wist de middenvelder de afgelopen jaren zijn stempel te drukken bij de koploper in België. De ex-speler van onder meer AZ en Roda JC Kerkrade ligt nog tot medio 2020 vast en Vormer heeft naar eigen zeggen absoluut geen haast zijn heil ergens anders te zoeken.

Vormer kreeg de prijs uitgereikt door Louis van Gaal, onder wie hij op achttienjarige leeftijd debuteerde bij AZ. "Ik zag het dus goed", grapte de coach. "Bij Roda JC zag ik hem vervolgens groeien, bij Feyenoord zag ik hem lijden. Hij liet België vergeten dat hij een Nederlander is. Hopelijk krijgt hij nu ook een kans bij Oranje, al beslis ik daar zelf niet meer over. Ruudje Vormer is een speler die iedere trainer wil hebben. Iemand die het team boven het individu stelt, iemand die het team beter maakt en die belangrijk is in de kleedkamer."