Naam van Viergever valt bij PSV: ‘Er zijn veel namen voorbijgekomen’

PSV probeerde Nick Viergever recent over te nemen van Ajax, zo meldde het Eindhovens Dagblad maandag. De Eindhovenaren blijven ook voor komende zomer geïnteresseerd in de verdediger, maar dat wilde trainer Phillip Cocu voor de aftrap van de wedstrijd tegen Excelsior niet bevestigen.

“Er zijn heel veel namen voorbijgekomen. Ik ga sowieso niet in op jongens die wel of niet komen of in de zomer wel of niet komen. Dat doen we nooit, dus nu ook niet. Ik heb daar eigenlijk niets over te vertellen”, aldus Cocu voor de camera van FOX Sports.

De 28-jarige Viergever heeft een aflopend contract en het is onduidelijk of de directie van Ajax van plan is om dat te verlengen. PSV had eerder al het oog laten vallen op Viergever; in 2014 koos hij echter voor een overstap naar de club uit Amsterdam. Viergever speelde tot dusverre 118 wedstrijden voor Ajax.