‘Ik heb hetzelfde als Justin Kluivert, onze vaders hebben samengespeeld’

Paris Saint-Germain Onder 19 plaatste zich deze week ten koste van de leeftijdsgenoten van Ajax voor de achtste finales van de UEFA Youth League. De Franse grootmacht bleek na strafschoppen te sterk, nadat de reguliere speeltijd geen doelpunten had opgeleverd. Timothy Weah stond de gehele wedstrijd binnen de lijnen aan de kant van PSG.

De zeventienjarige linksbuiten is de zoon van de Liberiaanse legende George Weah. Laatstgenoemde won in 1995 de Gouden Bal en heeft een indrukwekkende staat van dienst na dienstverbanden bij onder andere AS Monaco, PSG en AC Milan. Timothy Weah probeert nuchter te blijven onder alle vergelijkingen "Mijn vader had zijn manier van spelen en ik wil ook graag mezelf blijven. Ik voel niet de druk en zie het als een voordeel", zegt de belofte in een interview op de officiële website van Ajax.

"Ik heb een beetje hetzelfde als Justin Kluivert (zoon van Patrick Kluivert, red.). Het is gek, want onze vaders hebben ook nog samengespeeld", vervolgt hij. Timothy Weah werd geboren in de Verenigde Staten en is jeugdinternational van dat land. Hij werd in 2014 door PSG weggehaald uit de jeugdopleiding van New York Red Bulls en hoopt de prestaties van zijn vader te kunnen evenaren. "Natuurlijk wil ik graag bereiken wat hij bereikt heeft. Het winnen van de Gouden Bal en spelen op het hoogste niveau is waar alle jonge talenten van dromen. Dat geldt ook voor mij."