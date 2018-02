Ex-Ajacied verlaat Besiktas en komt terecht bij Moldavische topclub

Aras Özbiliz vervolgt zijn loopbaan in Moldavië. De ex-Ajacied is woensdag gepresenteerd bij FC Sheriff Tiraspol. De aanvaller komt op huurbasis over van Besiktas, waar hij door de stevige concurrentie in de voorhoede dit seizoen niet aan spelen toekwam.

Op de clubwebsite meldt Sheriff Tiraspol dat Özbiliz de vijfde aankoop van de huidige transferperiode is. Eerder versterkte de Moldavische topclub zich al met Gerson Rodrigues, die overkwam van Telstar. Bij Sheriff komt Özbiliz ook Jeremy de Nooijer tegen, tot voor kort nog speler van Levski Sofia en tot 2015 jeugdspeler van Sparta Rotterdam.

Özbiliz werd opgeleid bij Ajax en speelde twee seizoenen in de hoofdmacht, waarna hij naar het Russische Kuban Krasnodar vertrok. Daarna speelde hij nog voor Spartak Moskou, Rayo Vallecano en Besiktas. Woensdag maakte de Armeens international kennis met de technische staf en nieuwe ploeggenoten. Woensdagavond wacht zijn eerste training.