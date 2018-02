Debuut lonkt voor Locadia in cruciale pot: ‘Dit wordt een big game’

Jürgen Locadia verliet PSV in de winterse transferperiode voor een bedrag van naar verluidt zeventien miljoen euro om te gaan voetballen bij Brighton & Hove Albion. Davy Pröpper maakte afgelopen zomer al de overstap naar de Premier League-club. De middenvelder hoopt dat zijn voormalig ploeggenoot van PSV snel zijn debuut gaat maken.

Locadia, die een tijdlang geblesseerd was, kan mogelijk tegen concurrent Stoke City minuten gaan maken. "Het ziet er goed uit, volgens mij is Jürgen er bijna klaar voor", zegt de Oranje-internationanl op de site van the Seagulls. "Hij wordt steeds fitter, daar zijn we allemaal heel blij mee. Jürgen is een getalenteerde speler, die ook aan de zijkant kan spelen, en in Nederland veel doelpunten heeft gemaakt. Ik ben ervan overtuigd dat hij dat ook hier kan gaan doen."

Pröpper constateert dat Brighton met de komst van de recordaankoop vijf verschillende soorten spitsen heeft. "We krijgen niet veel tegengoals, dus de aanvallers kunnen voor ons het verschil gaan maken." De ploeg van Chris Hughton staat dertiende in de Premier League met 27 punten. Drie punten lager staan de clubs die momenteel in de gevarenzone zitten.

De middenvelder erkent dan ook dat de uitwedstrijd tegen the Potters een zeer belangrijke pot is. “Ik ben daar ooit een wedstrijd wezen kijken, toen mijn goede vriend Marco van Ginkel daar speelde, dus ik weet dat het daar altijd hard waait. Maar daar kunnen wij wel mee omgaan. Ook zij worstelen, dit wordt een big game. Voor ons een mooie kans om weg te blijven bij die onderste regionen.”