Ajax-talent: ‘PSG zal ook wel verbaasd zijn dat ze hebben gewonnen’

Ajax Onder-19 werd woensdag uitgeschakeld in de UEFA Youth League. Paris Saint-Germain nam de strafschoppen beter, nadat de stand na negentig minuten op 0-0 was bljven steken. Noa Lang baalt van de uitschakeling, want hij had het gevoel dat er meer in had gezeten. Kaj Sierhuis kreeg vlak voor tijd vanaf elf meter dé kans om de Amsterdammers naar de achtste finales te schieten, maar hij mikte hoog over. "Wij zijn negentig minuten lang de baas geweest”, aldus Lang.

De ploeg van John Heitinga was de bovenliggende partij op een uitverkocht sportpark De Toekomst. Toch gingen de Fransen er met de buit vandoor. “Het spel was niet slecht, het veld wel. Het was echt heel hard, alsof we op steen stonden te voetballen. Toch hebben we wel laten zien dat we ook voetballend beter kunnen zijn tegen clubs als Paris Saint-Germain. De jeugd van Ajax heeft gewoon een van de beste opleidingen van de wereld”, zegt de middenvelder in gesprek met Goal. “Zij loerden op de counter en kwamen denk ik alleen voor de penalty’s. Ze hebben zó veel geluk gehad en zullen ook wel verbaasd zijn dat ze hebben gewonnen.”

De ex-jeugdspeler van Feyenoord speelt zijn wedstrijden dit seizoen doorgaans in de Jupiler League. Een debuut voor hem in het eerste lijkt niet ver meer. In januari reisde hij nog met de selectie van trainer Erik ten Hag mee naar Portugal. “Ik heb één doel en dat is dit seizoen nog mijn debuut in Ajax 1 maken. Niemand anders kan het voor me bewijzen, ik moet zelf elke wedstrijd, training of zelfs seconde laten zien dat ik het wil", aldus Lang. "Alles komt goed, zolang ik met zelfvertrouwen blijf voetballen. Je moet een beetje schijt hebben.”

Lang hoopt zo snel mogelijk in een ploeg met zijn goede vriend Justin Kluivert te spelen. "Justin en ik spreken elkaar elke dag. Als ik mee mag trainen komt hij altijd naar me toe en zegt hij tegen me dat we weer samen zijn. Dan zeg ik altijd: 'Binnenkort staan we samen in de ArenA, dan zijn we weer teamgenoten.' Dat is echt mijn droom.”