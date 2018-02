'Ik ben het zat beoordeeld te worden op de foto's die ik op Instagram plaats'

Gregory van der Wiel besloot afgelopen transferwindow Cagliari te verlaten voor een dienstverband bij Toronto FC. De vleugelverdediger zegt op de clubsite van zijn nieuwe werkgever zin te hebben in het nieuwe avontuur, vooral omdat hij naar eigen zeggen minder plezier had in Italië en daarvoor Turkije, waar hij actief was voor Fenerbahçe.

Van der Wiel omschrijft zijn tijd in Turkije als 'niet de meest succesvolle': "Ik verloor mijn plezier in het spelletje. Ik moest Turkije verlaten om weer aan voetballen toe te komen. Ik wilde altijd al in de MLS spelen. Ik ben vaak aan deze kant van de oceaan geweest en heb de mentaliteit en professionaliteit steeds meer meegekregen. Ik geloof dat men hier tien jaar vooruitloopt ten opzichte van Europa."

"Ik ben het zat om beoordeeld te worden op mijn uiterlijk, de manier waarop ik mijn leven leid en de foto's die ik op Instagram plaats. Ik ben altijd een persoon geweest die hard werkt met de mentaliteit om een topspeler te worden. De laatste twee jaar ben ik beoordeeld en in een hokje geplaatst door andere zaken dan mijn kwaliteiten als voetballer. Ik wilde naar een omgeving waar dat anders was."

De verdediger zegt te hopen dat hij veel met de club gaat winnen: "Sinds ik me bij Ajax had aangesloten, heb ik altijd bij teams gespeeld waar ik móést winnen. Dat is wat ik ook altijd wil hebben, die drang om te winnen." De dertigjarige Van der Wiel kwam dit seizoen slechts zes keer in actie bij Cagliari, dat na Paris Saint-Germain en Fenerbahçe zijn derde werkgever was na zijn vertrek bij Ajax in 2012.