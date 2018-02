Van Bronckhorst komt terug op wissel: ‘Ik zou dat nu anders hebben gedaan’

Giovanni van Bronckhorst haalde afgelopen zondag tegen VVV-Venlo met nog ongeveer tien minuten op de klok en bij een 0-0 stand zijn spits Nicolai Jörgensen naar de kant. Hij bracht Robin van Persie binnen de lijnen en die wissel kwam de trainer van Feyenoord op veel kritiek te staan. In aanloop naar de wedstrijd van donderdagavond tegen FC Groningen, geeft Van Bronckhorst toe dat hij de situatie anders zou aanpakken als hij het opnieuw mocht doen.

In Venlo stevende Feyenoord op nieuw puntverlies af en in plaats van Van Persie als extra spits in te brengen, haalde hij een spits naar de kant. Feyenoord verloor uiteindelijk met 1-0 door een benutte strafschop van Clint Leemans, waardoor de achterstand op koploper PSV is opgelopen tot negentien punten. Terugkijkend op de wedstrijd in Venlo, denkt Van Bronckhorst dat hij het anders had moeten aanpakken. “En ja, ik zou dat nu anders hebben gedaan, maar dat zeg ik in de wetenschap dat het niet uitpakte als gehoopt. Met informatie van achteraf en die had ik niet toen ik wisselde’’, aldus Van Bronckhorst woensdag op de persconferentie, geciteerd door het Algemeen Dagblad.

Eerder had Van Bronckhorst Sam Larsson al gewisseld voor Jean-Paul Boëtius, “Larsson zat in Venlo totaal niet in de wedstrijd. Jörgensen speelde ook niet goed, kreeg ook geen kansen. Dan moet je kiezen”, legt de trainer uit. “Ik had Van Persie achter de spitsen kunnen zetten. Of Jörgensen achter Van Persie. Maar dan had ik Jens Toornstra moeten wisselen en dat was toch echt onze gevaarlijkste speler in Venlo.”

In de slotfase ging Renato Tapia in de fout door Romeo Castelen te vloeren in het strafschopgebied. Uit de strafschop die volgde scoorde Leemans en zodoende bleven de drie punten in Venlo. “Ik had in Venlo ook met een verdediger minder kunnen gaan spelen. Maar als ik eerlijk ben, kreeg VVV de grootste kansen. Daarom wilden we de defensie intact laten. Achteraf pakte het allemaal niet goed uit, maar ik neem beslissingen op een ander moment. Niet achteraf.”