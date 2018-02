Berghuis: ‘Je kan niet ons niet vergelijken met het team van vorig jaar’

Feyenoord is bezig aan een teleurstellend seizoen. Na het behaalde kampioenschap van vorig jaar werd de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst kansloos uitgeschakeld in de Champions League en is de achtertand op koploper PSV in de Eredivisie opgelopen tot negentien punten. Feyenoord maakt alleen nog maar kans op het winnen van de KNVB Beker en wanneer de resultaten tegenvallen zoals nu het geval is, komt er kritiek om de hoek kijken, weet ook Steven Berghuis.

Vorige week was Feyenoord in de KNVB Beker op eigen veld nog met 2-0 te sterk voor PSV. Afgelopen zondag gingen de Rotterdammers met 1-0 onderuit op bezoek bij VVV-Venlo. Volgens Berghuis streeft de regerend landskampioen nog altijd naar het hoogst haalbare en neemt het niet met minder genoegen. "De lat ligt nog steeds hoog. Alleen het loopt moeizamer dit seizoen. We hebben een nieuw team en je kan niet ons niet vergelijken met het team van vorig jaar”, zegt de buitenspeler tegenover RTV Rijnmond.

De kritiek vanuit de achterban is groeiende, ook op Van Bronckhorst. Hij zou Feyenoord te behoudend laten spelen en ook op zijn wisselbeleid wordt het een en ander aangemerkt. Zo was er zondag veel onbegrip toen hij zondag tegen VVV Nicolai Jörgensen naar de kant haalde ten faveure van Robin van Persie. "De kritiek van buitenaf is niet zo belangrijk voor ons”, aldus Berghuis. “Als je negentien punten achter de koploper staat, weet je dat het erbij hoort. Maar verder is het niet zo belangrijk wat andere mensen er van vinden. Wij weten waar we mee bezig zijn. En dat het veel beter moet om het niveau van vorig jaar aan te tikken.”