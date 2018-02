Rooney looft briljante Nederlanders: ‘Beste afmaker met wie ik heb gespeeld'

Wayne Rooney besloot Manchester United na een jarenlange dienstverband afgelopen zomer achter zich te laten voor zijn oude liefde Everton. De middenvelder annex aanvaller heeft met veel sterspelers samengewerkt bij the Red Devils, ook met Ruud van Nistelrooij en Robin van Persie. Rooney zegt genoten te hebben van de samenwerking met de Nederlanders.

"Ruud was briljant, nog altijd de beste afmaker met wie ik ooit heb gespeeld. Hij was onverbiddelijk. Net als Harry Kane houdt hij van scoren. Dan hadden we een keer met 4-0 gewonnen en dan was hij chagrijnig, omdat hij niet had gescoord. In het tweede seizoen kon je zien dat er een paar issues waren met Cristiano (Ronaldo, red.). Een van hen moest toegeven en Sir Alex Ferguson maakte uiteindelijk de juiste beslissing."

"Destijds was Ronaldo nog lang niet op het niveau dat hij nu is. Ruud was gewend om voorzetten te krijgen van David Beckham en Ryan Giggs. Maar toen kwam Ronaldo. Die kapte steeds naar binnen, tot frustratie van Ruud", vervolgt Rooney bij Sky Sports. "Het was denk ik de juiste tijd voor hem om verder te gaan, aangezien wij met een nieuwe generatie kwamen."

Rooney zegt ook genoten te hebben van de kwaliteit van Robin van Persie: "Robin was ook briljant, met name het eerste seizoen. Hij was een van de redenen, zo niet dé reden, dat we dat seizoen kampioen werden. Sir Alex maakte duidelijk dat hij de nummer één spits was. Hij maakte belangrijke doelpunten, op Anfield en tegen Chelsea. De dag dat we landskampioen werden, maakte hij een hattrick (tegen Aston Villa, red.). Zonde dat we hem niet eerder hadden gehaald."