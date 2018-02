Alexis Sánchez veroordeeld tot zestien maanden celstraf

Alexis Sánchez is in Spanje veroordeeld tot zestien maanden celstraf. De Chileense aanvaller van Manchester United hoeft echter niet de gevangenis in, aangezien hij een fiks geldbedrag gaat betalen. Sánchez heeft de maandenlange celstraf opgelegd gekregen vanwege het plegen van belastingfraude in zijn tijd bij Barcelona.

In 2012 en 2013 werd Sánchez aangeklaagd wegens belastingfraude aangaande inkomsten uit portretrechten. Met de fraude zou ongeveer één miljoen euro gemoeid zijn geweest. Sánchez heeft een deal gesloten met de openbare aanklager om het bedrag te betalen dat hij nog schuldig is aan de belastingdienst in Spanje, inclusief rente.

Sánchez hoeft niet te brommen, omdat het de eerste keer is dat hij is veroordeeld én omdat de opgelegde straf minder is dan 24 maanden. Sánchez is niet de enige bekende naam die is veroordeeld vanwege schimmige praktijken ten nadele van de Spaanse fiscus: ook onder anderen Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, José Mourinho en Ricardo Carvalho zijn door de autoriteiten bestraft.