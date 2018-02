‘Napoli wil duidelijkheid en gaat juridische strijd niet uit de weg’

Amin Younes is in in ieder geval het komende halfjaar nog te bewonderen in het shirt van Ajax, aangezien de transfer van de Duits international naar Napoli op het laatste moment afketste. Familieomstandigheden zouden de reden zijn dat hij nog altijd bij de Amsterdammers actief is. Volgens Tuttosport kan de overgang van Younes naar Napels een slepende juridische strijd worden.

Younes ging vlak voor de transferdeadline op bezoek bij Napoli om de laatste details te bespreken. De aanvaller heeft in Italië een contract getekend dat komende zomer ingaat, zo verzekeren de Italiaanse media. Younes heeft echter aangegeven dat hij nog niet weet of hij naar Napoli gaat: "Of ik komende zomer wél naar Napoli ga, weet ik nog niet, dus kan ik je nu niet vertellen. Het gaat er nu om kampioen te worden met Ajax”, zei Younes maandagavond tegenover De Telegraaf.

“De deal ging om persoonlijke redenen niet door. Er is een aantal dingen gebeurd, maar daar wil ik niet over praten.” Younes wilde niet zeggen of de kans bestaat dat hij zijn contract in de Johan Cruijff ArenA verlengt. “Dat weet ik nog niet. Maar ik kan niks uitsluiten”, aldus de Ajacied, die ook niet wilde uitsluiten dat hij helemaal niet bij Napoli tekent en de komende jaren in Amsterdam actief zal zijn.

Volgens Tuttosport heeft Napoli al een getekend vijfjarig contract van Younes in het bezit. De Italiaanse krant verwacht dat er een juridische strijd losbarst als de Duitser komende zomer niet naar Italië verkast. Als Younes wél naar Napoli komt, zal de huidige koploper van de Serie A hem naar verluidt direct gaan verkopen, het liefst voor een bedrag van ongeveer tien miljoen euro.