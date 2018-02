‘Ik ben in Rusland, Australië, Zuid-Korea en China uitgekomen, het is goed zo’

Romeo Castelen leek de afgelopen jaren op zijn plek te zijn in Azië en Australië. Het kwam dan ook als een verrassing dat de vleugelaanvaller in januari plotseling opdook bij VVV-Venlo, waar hij een contract tot komende zomer tekende. In gesprek met Voetbal International sluit Castelen niet uit dat hij daarna weer een buitenlands avontuur aangaat.

De tienvoudig international speelde de afgelopen jaren onder meer voor het Russiche Volga Nizhniy Novgorod, het Australische Western Sydney Wanderers, Suwon Samsung Bluewings FC uit Zuid-Korea en het Chinese Zhejiang Yiteng. “Uit alle hoeken van de wereld krijg ik appjes van mensen die me succes wensen voor wedstrijden van VVV. Dat is toch prachtig? Het voetbal heeft me verrijkt als mens”, vertelt Castelen, die naar eigen zeggen zijn carrière wel iets anders had uitgestippeld.

“Ik was telkens een trapje hoger geklommen, van ADO naar Feyenoord naar HSV. Hierna Arsenal misschien, dacht ik. En dan, wie weet, FC Barcelona? Ik ben in Rusland, Australië, Zuid-Korea en China uitgekomen. Het is goed zo”, vervolgt de aanvaller, die zichzelf in de toekomst wel als spelersbegeleider ziet werken. “Mijn einde als speler komt dichterbij, maar zolang als mijn lichaam het houdt, wil ik doorgaan.”

“Misschien hier, ik sluit ook niet helemaal uit dat ik er na dit seizoen nog eens op uittrek. Amerika misschien, of het Midden-Oosten. Het avontuur blijft trekken”, aldus Castelen. Hij wil de spelers van VVV een belangrijke les meegeven: dat ze moeten genieten van wat ze momenteel hebben. “Geef alles wat je hebt, want je beroep is het mooiste dat er is.”