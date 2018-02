Aubameyang ‘herenigd met broer’: ‘Dat was voor mij een reden om te tekenen’

Voor Arsenal was de winterse transferwindow een drukke periode. Waar Alexis Sánchez vertrok, arriveerden Pierre-Emerick Aubameyang en Henrikh Mkhitaryan in het Emirates Stadium. Beide aanwinsten zijn geen onbekenden voor elkaar, want ze speelden eerder samen bij Borussia Dortmund en Mkhitaryan speelde dan ook een rol in de komst van Aubameyang.

“Het is alsof ik herenigd ben met een broer, een hele goede vriend. We speelden in het verleden samen en ik ben heel erg blij om hem weer te zien”, zegt Aubameyang in gesprek met Arsenal Weekly Podcast. In het duel met Everton (5-1) speelden de twee voor het eerst weer samen en Mkhitaryan leverde in die wedstrijd drie assists, terwijl Aubemeyang één keer wist te scoren.

“Henrikh belde me afgelopen tijd een paar keer en vroeg: Kom je nu naar Arsenal of niet. Dan antwoordde ik: ga jij nu tekenen of niet? Hij vertelde op gegeven moment dat zijn transfer rond was en dat was voor mij een reden om ook te tekenen”, vervolgt de Gabonese spits. “We begrijpen elkaar heel goed op het veld, dat maakt het ook makkelijker. De fans moeten blij zijn om ons samen te zien spelen, we doen uiteraard ons best zoals we dat vroeg ook deden.”