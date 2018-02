‘De aanval van United is net zo goed als die van City, alleen spelen ze anders’

Manchester City is dit seizoen oppermachtig in de Premier League en heeft een voorsprong van dertien punten op naaste achtervolger Manchester United. Terwijl er alom lof is voor het spel van the Citizens, is er over het algemeen kritiek op dat van de stadgenoot. Ryan Giggs is van mening dat Manchester United hetzelfde spel op de mat kan leggen en wijst Paul Pogba aan als sleutelspeler.

“Ze hebben snelheid, doelpunten, ervaring en kunnen een geweldige aanvalslinie samenstellen. De aanval van United is net zo goed als die van City, alleen spelen ze anders. Kevin De Bruyne en David Silva vinden constant de voorste drie bij City en Pogba heeft het in zich om net zo goed als hen te zijn. Nemanja Matic is alleen iets defensiever, waardoor City meer creativiteit in de ploeg heeft”, zegt de nieuwe bondscoach van Wales in gesprek met Sky Sports.

“In mijn ogen komt Pogba het best tot zijn rechts als hij links op het middenveld speelt, daar speelde hij bij Juventus ook. Hij kan de bal briljant verplaatsen, maar is niet zo effectief als hij ook nog heel veel defensief werk moet doen”, vervolgt Giggs. José Mourinho zei onlangs dat hij vond dat Old Trafford ‘te stil’ was. “Ik denk dat United in ieder geval de beste uitsupporters heeft. Maar op Old Trafford komen 75.000 man, wat niet allemaal fanatieke supporters zijn. Er zitten ook mensen tussen die liever vermaakt worden dan dat ze achter het team gaan staan.”

“De supporters die United achterna reizen zijn niet zo, zij steunen de ploeg met verschillende liederen. Daarnaast komen veel ploegen op Old Trafford om te verdedigen en dan moet je geduld opbrengen, als team en als publiek. In mijn ogen is er niet veel veranderd op Old Trafford, zelfs niet ten opzichte van de tijden dat we op ons best waren. Ze zullen vocaal aanwezig zijn tegen teams als Liverpool, Chelsea, City, Arsenal en Tottenham, maar tegen Huddersfield Town verwachten ze gewoon dat er gewonnen werd”, besluit de Welshman.