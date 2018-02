Cocu positief verrast: ‘Maar ik merk wat dat betreft niets aan Chucky’

Hirving Lozano kwam afgelopen zomer terecht bij PSV en kende een bliksemstart in Eindhoven. De Mexicaanse aanvaller scoorde aan de lopende band en iedereen was het erover eens dat zijn verblijf in de Eredivisie tot maximaal één seizoen beperkt zou blijven. Lozano kreeg echter te maken met een terugslag en er kwam zand in de motor. Desondanks ziet trainer Phillip Cocu positieve ontwikkelingen bij de Mexicaans international en is hij positief verrast.

“Hij heeft zich heel snel aangepast aan het spel en onze manier van werken”, aldus Cocu in gesprek met De Telegraaf. “Hij wordt steeds sterker. Aan de data kunnen we zien dat hij steeds meer arbeid kan leveren in wedstrijden. Aan het begin zocht hij nog echt zijn momenten. Voor iemand die zich aan wil passen aan het Europese voetbal, is dat een positieve ontwikkeling.”

Chucky kwam in zijn eerste competitiewedstrijden tot negen doelpunten. In de laatste elf wedstrijden kwam hij niet verder dan drie goals. “Maar ik merk wat dat betreft niets aan Chucky. Hij heeft natuurlijk een enorme drive om te scoren en zal elke wedstrijd op zoek blijven gaan naar zijn goals. Maar hij is altijd dreigend en kan ook met assists bepalend zijn. In kansrijke positie moet hij gewoon schieten, maar ik denk dat hij ook steeds beter oog krijgt voor zijn medespelers.”