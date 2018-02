Assaidi denkt terug aan Liverpool: ‘Ik vond niet dat ik het niveau niet aankon’

Oussama Assaidi wist niet te slagen bij Liverpool, maar heeft geen moment spijt gehad van zijn verhuizing naar Engeland. De aanvaller maakte in het seizoen 2011/12 veel indruk bij sc Heerenveen en verdiende een transfer naar Liverpool, dat destijds een kleine vier miljoen euro voor hem neertelde. Hij wist het niet te maken op Anfield en vertrok via Stoke City uit Engeland, om via Shabab Al-Ahli uiteindelijk bij FC Twente terug te keren in de Eredivisie. De 29-jarige Assaidi heeft een nieuw buitenlands avontuur nog niet uit zijn hoofd gezet.

In de Premier League kwam Assaidi in het seizoen 2012/13 niet verder dan vier invalbeurten bij Liverpool. "Ik heb van elke minuut op Anfield genoten, heb met grote voetballers gespeeld. Luis Suárez, Philippe Coutinho, Steven Gerrard. Ik vond ook niet dat ik het niveau niet aankon", zegt Assaidi in een interview met Voetbal International. "Alleen: bij zo'n grote club moet je groot binnenkomen. Jordan Henderson werd destijds voor twintig miljoen euro gekocht van Sunderland, dan ben je iemand in Engeland. Ik kwam van het onbekende Heerenveen voor vier miljoen en dat is daar wisselgeld.”

Assaidi werd uitgeleend aan Stoke City. The Potters waren tevreden en wilde hem definitief inlijven, maar de zeventienvoudig international van Marokko vertrok naar Dubai. "Ik geef het eerlijk toe: ik heb toen puur voor het geld gekozen”, aldus Assaidi, die geen spijt heeft van zijn keuze voor een vertrek naar Dubai. Toch heeft hij het gevoel dat hij tot nu toe niet alles uit zijn carrière heeft gehaald. “Ik ben nog steeds zeer ambitieus. Dat jaar met Stoke City in de Premier League heeft me de overtuiging gegeven dat ik het niveau aankan. Ook daarom wil ik mezelf graag nog een keer testen in een grote competitie. Ik wil ontdekken waar mijn plafond ligt. De Spaanse competitie met het technisch verzorgde voetbal zou me zeker liggen.”