'PSV is thuis onklopbaar, ze zijn wat mij betreft wel kampioen’

De voorsprong van PSV op naaste achtervolger Ajax bedraagt momenteel zeven punten. De Eindhovenaren nemen het woensdagavond in eigen huis op tegen Excelsior, terwijl de ploeg van trainer Erik ten Hag op bezoek gaat bij Roda JC Kerkrade. Volgens Aad de Mos is de race in de Eredivisie echter al gelopen, zo vertelt hij tegenover De Telegraaf.

“PSV is thuis onklopbaar. Ze zijn wat mij betreft wel kampioen. Daar hoeft niemand zich zorgen over te maken”, zegt De Mos, die stelt dat de voorsprong van de Eindhovenaren al groot genoeg is. “Zeven punten haal je nooit meer in. Ajax heeft een moeilijker programma en bij PSV zit ook alles mee. Maar dat dwingen ze ook af. Ze geven je het idee dat je beter bent. Op het moment dat je domineert, ook in het Philips Stadion, komt die counter of smeren ze je een rode kaart aan.”

“Dat is allemaal geen toeval, net als de goals in de laatste seconden”, vervolgt de analist. Hij voorspelt dat Ajax een lastige uitwedstrijd bij Roda JC voor de boeg heeft. “Het zal een gevecht worden van minuut één tot minuut negentig. Het zal vriezen, dus de godenzonen met handschoentjes aan. Dat wordt ook heel moeilijk voor ze. Als Roda slim is, klappen ze erop. Ajax heeft het op dit moment niet makkelijk. Ten Hag is geen tovenaar. Ik zie zijn hand nog niet.”