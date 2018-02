Mbappé lovend: ‘Hij verdient het om in de basis te beginnen tegen Real Madrid’

Ángel Di Maria is de afgelopen tijd uitstekend in vorm en wist dinsdagavond drie keer te scoren in het duel tussen FC Sochaux en Paris Saint-Germain (1-4). Volgende week staat voor les Parisiens de eerste wedstrijd tegen Real Madrid op het programma in de achtste finale van de Champions League. Als het aan Kylian Mbappé ligt, start Di Maria dan in de basiself.

“We weten allemaal hoe belangrijk Di Maria voor ons is. Als hij zo speelt, trekt hij het hele team omhoog en stelt hij ons in staat om een aantal wedstrijden op rij te winnen”, zegt Mbappé in gesprek met verschillende Franse media. In 28 wedstrijden kwam Di Maria dit seizoen tot 13 doelpunten en 12 assists voor les Parisiens.

“Hij verdient het om in de basis te beginnen tegen Real Madrid, maar ik ben niet de coach. Op dit moment doet Ángel geweldige dingen, dat is fantastisch voor iedereen”, besluit de negentienjarige aanvaller, die dit seizoen zelf reeds vijftien doelpunten en dertien assists voor zijn rekening nam. Paris Saint-Germain ontvangt Real Madrid volgende week woensdag eerst in eigen huis, terwijl de return in de Spaanse hoofdstad vier weken later op het programma staat.