‘Als jonkie bij Oranje kon ik me optrekken aan De Boer, Cocu, Davids, Stam’

Op 28 maart 2015 speelde Nigel de Jong zijn laatste interland voor Oranje, in de thuiswedstrijd tegen Turkije (1-1). Sindsdien ging het behoorlijk bergafwaarts met het Nederlands elftal, dat zich niet wist te plaatsen voor het EK 2016 en WK 2018. De Jong noemt het missen van die toernooien in gesprek met Voetbal International ‘onnodig’ en zegt dat er voldoende kwaliteit aanwezig was.

“Dan gaat het om de keuzes die er worden gemaakt. Kwaliteit zit niet alleen in goed kunnen voetballen. Mentale kracht, ervaring en persoonlijkheid zijn óók belangrijke kwaliteiten”, stelt De Jong, die zich afgelopen maand aan 1.FSV Mainz 05 verbond. “Er is te veel druk gelegd op jongens die de verantwoordelijkheid nog niet aankonden. Dat kun je die gasten niet aanrekenen. Ze hebben zichtbaar talent en goede wil. Maar je moet een balans tussen talent en routine zien aan te brengen in een ploeg.”

“Dáár is de plank misgeslagen bij Oranje. Je moet jonge talenten een gespreid bedje bieden”, vervolgt de middenvelder, die stelt dat ervaren spelers als Arjen Robben, Wesley Sneijder, Robin van Persie, Dirk Kuyt en hijzelf het Nederlands elftal op sleeptouw namen tijdens het WK 2014. Doordat de oudere spelers de verantwoordelijkheid op zich namen, werd er volgens De Jong een veilig gevoel gecreëerd voor de minder ervaren spelers. “Die balans is na het WK zoekgeraakt.”

De Jong is van mening dat er na het WK van 2014 te snel een verjonging is doorgevoerd bij Oranje. De middenvelder vindt dat ervaren internationals zo lang mogelijk bij de selectie moeten blijven, ook al spelen ze niet. “Spelers met veel internationale ervaring stuwen het trainingsniveau omhoog. Bovendien kunnen jonge gasten zich aan routiniers optrekken. Als jonkie bij Oranje kon ik me destijds optrekken aan Frank de Boer, Cocu, Davids, Stam, dat soort mannen”, aldus De Jong, die benadrukt dat hij nog niet bedankt heeft als international. “Als ik naar Oranje zit te kijken, spring ik het liefst door de televisie. Het veld op.”