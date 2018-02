‘Ik ga nog een stapje verder, zelfs als speler was hij al een soort bondscoach’

De KNVB presenteerde Ronald Koeman dinsdagmiddag als de nieuwe bondscoach. De oefenmeester werd al lange tijd genoemd als de juist man voor Oranje en Hedwiges Maduro weet zeker dat hij de juiste kwaliteiten voor het vak van bondscoach bezit. De verdedigende middenvelder van Omonia Nicosia werkte met Koeman samen bij Ajax en Valencia.

“Toen was hij al een soort bondscoach. Hij was niet zozeer bezig met het beter maken van spelers, maar meer met managen. Alle spelers een goed gevoel geven en met gedetailleerde aanwijzingen het verschil maken. Daarom denk ik ook dat hij juist heel goed gedijt in de top. Spelers bij Oranje hoef je niet meer te leren voetballen”, zegt Maduro in gesprek met ELFVoetbal.

“Ik ga zelfs nog een stapje verder. Zelfs als speler was Koeman al een soort bondscoach. Ook op het veld was hij aan het managen”, vervolgt de achttienvoudig international. Maduro spreekt zijn bewondering uit voor de cv van Koeman, maar dat is volgens hem niet de voornaamste reden dat Koeman zal slagen bij het Nederlands elftal. “Die belangrijkste reden: hij is een goede manager. Een people manager.”

“Zijn kwaliteiten sluiten perfect aan bij de kwaliteiten die van een bondscoach gevraagd worden. De beste spelers selecteren en daarmee het hoogst mogelijke rendement halen. Dat is hem op het lijf geschreven”, concludeert Maduro. Hij speelt sinds afgelopen zomer op Cyprus, nadat hij twee jaar voor FC Groningen had gespeeld. Eerder stond hij onder contract bij PAOK Saloniki, Sevilla, Valencia en Ajax.