‘Hij wil eerst zijn naam gezuiverd hebben voordat hij verder gaat bij Roda JC’

Het lijkt erop dat Aleksei Korotaev niet meer de cel in hoeft, zo meldde de Limburger dinsdag. De celstraf die hij kreeg voor het uitschrijven van een ongedekte cheque is door de rechter omgezet in een boete. Zodra de Zwitserse Rus zijn naam gezuiverd heeft, keert hij volgens zijn woordvoerder terug in Limburg om aan de slag te gaan met Roda JC Kerkrade.

Een jaar geleden werd Korotaev op het vliegveld van Dubai aangehouden wegens het uitschrijven van een ongedekte cheque van 17,7 miljoen euro. Hij werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar, maar beweerde dat hij er ingeluisd zou zijn. Men heeft nu aangetoond dat de handtekening van Korotaev vervalst is, waardoor de gevangenisstraf is omgezet in een geldboete. Daar gaat hij echter niet mee akkoord, omdat hij volledig vrijgesproken wil worden. Daarnaast eist hij een schadevergoeding voor de zeven maanden in de gevangenis.

“Hij wil eerst zijn naam gezuiverd hebben voordat hij verder gaat met zijn investeringen bij Roda JC”, zegt woordvoerder Francois Gonin in gesprek met De Telegraaf. Een deel van het geld dat Korotaev investeerde in Roda, is nog bevroren. “Zijn intentie is nog altijd om de meerderheid van de aandelen van Roda JC over te nemen. Zijn doelstellingen zijn nog altijd hetzelfde. Hij hoopt alles voor het einde van dit seizoen te kunnen regelen, zodat hij voor het voetbaljaar 2018/2019 eindelijk echt aan Roda JC kan bouwen.”

Frits Schrouff, die momenteel de meerderheid van de aandelen in handen heeft, praat momenteel met meerdere ‘serieuze’ partijen. Hij is wel van plan om zo spoedig mogelijk met Korotaev om de tafel te gaan. “Als hij niet in staat is om naar Kerkrade te komen, dan ben ik zelfs bereid om naar Dubai te reizen. Ik wil nu wel eens de waarheid horen. Ook wil ik hem vertellen in welke grote problemen Roda JC is gekomen doordat zijn geld bevroren staat.”