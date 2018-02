‘Ik zei tegen hem: ik kan wel begrijpen dat Matavz je een elleboog gaf’

PEC Zwolle won dinsdagavond in eigen huis met 3-2 van sc Heerenveen. De thuisploeg stond snel op een comfortabele voorsprong, maar zagen de Friezen in de slotfase nog dichtbij komen. Denzel Dumfries tekende voor één van de Heerenveen-treffers en stond in Zwolle tegenover Youness Mokhtar, die onder de indruk is van de verdediger.

“Ik weet dat hij er altijd vol inklapt en ik houd me ook niet in", zegt Mokhtar in gesprek met Voetbal Inside. “Ik zei tegen hem: ik kan wel begrijpen dat Matavz je een elleboog gaf. Hij haalt het bloed onder je nagels vandaan. Ik houd daar wel van. Dan maak ik er ook een spel van en geef ik hem af en toe ook een tik. Dat vindt hij ook niet leuk. Ik gooi de beuk erin. Even laten zien dat ik er ook ben.”

Er werd afgelopen winter druk gespeculeerd over een vertrek van Mokhtar bij PEC Zwolle. Zo zou er interesse vanuit Qatar zijn geweest voor de vleugelaanvaller. “Uiteindelijk viel de interesse wel mee. Er waren wat clubs die aanklopten, maar dat was niet wat ik wilde. Geen Nederlandse clubs, maar buitenlandse clubs. Het was niet het juiste moment om weg te gaan.”

“Het waren niet de juiste clubs, dus dan is het makkelijk om hier te blijven als het hier toch lekker gaat”, vervolgt Mokhtar. Hij is in het bezit van een aflopende verbintenis en het lijkt er niet op dat hij die gaat verlengen. “Mijn contract loopt af. We hebben er met alle partijen bewust voor gekozen. Ik ben destijds hier transfervrij naartoe gekomen.”