Blessures, schorsingen en vermoedelijke opstelling Ajax tegen Roda JC

Ajax vervolgt de jacht op koploper PSV woensdag met een uitwedstrijd tegen Roda JC. De nummer twee van de Eredivisie reist af met Mitchel Bakker als debutant in de wedstrijdselectie. Het team van trainer Erik ten Hag moet winnen in Kerkrade wanneer het de druk er vol op wil houden bij PSV, dat het woensdag thuis opneemt tegen Excelsior en een voorsprong van zeven punten heeft.

Ajax is nog altijd ongeslagen in 2018, maar zag het gat met PSV toch oplopen door een doelpuntloos gelijkspel tegen FC Utrecht. Afgelopen zondag maakten de Amsterdammers voor eigen publiek geen fout tegen NAC Breda en won met het met 3-1 door doelpunten van Donny van de Beek, David Neres en Hakim Ziyech. Laatstgenoemde speelde geen sterke wedstrijd, hij grossierde in balverlies. Een deel van publiek in de Johan Cruijff ArenA floot hem af en toe uit en dat zorgde voor irritatie bij Ziyech, die het niet kon laten om na zijn doelpunt met handgebaren de supporters de mond te snoeren. Direct na de wedstrijd bood hij zijn excuses aan. Zijn actie leverde hem veel kritiek op vanuit de media en ook aanvoerder Joël Veltman wees hem terecht.

Blessures Ajax

Maximilian Wöber heeft een enkelblessure overgehouden aan het duel met NAC Breda en moet de confrontatie in het Parkstad Limburg Stadion aan zich voorbij laten gaan. Naar verwachting is hij zondag voor de thuiswedstrijd tegen FC Twente wel gewoon weer inzetbaar. Verder zijn bij Ajax de langdurig geblesseerden Kasper Dolberg, Nick Viergever, Daley Sinkgraven, Benjamin van Leer en Vaclav Cerny er tegen Roda JC niet bij.

Ten Hag gaf maandag aan dat Viergever zo goed als hersteld is en bijna weer kan aansluiten bij de groep. Voor Cerny gaat het nog wel even duren voordat hij weer hersteld is. De buitenspeler raakte vorig jaar geblesseerd aan zijn knie in de bekerwedstrijd tegen De Dijk en heeft nog een lange weg te gaan. “Die is tot deze week in Amsterdam, daarna gaat hij zijn revalidatietraject vervolgen in België. Het is goed om even weg van de club te zijn”, aldus Ten Hag. “Het gaat nog een aantal maanden duren. Die gaan we dit seizoen niet meer terug zien, maar hopelijk kan hij begin volgend seizoen weer aansluiten.”

Schorsingen Ajax

Ajax moet het woensdagavond doen zonder Matthijs de Ligt. De centrumverdediger kreeg tegen NAC Breda geel en is geschorst. Omdat ook Wöber afwezig is, is er een plekje in de wedstrijdselectie ingeruimd voor Bakker. De negentienjarige verdediger begon dit seizoen bij Ajax Onder-19 en kwam tot dusver tot negen wedstrijden in de Jupiler League.

Vermoedelijke opstelling Ajax

Het is puzzelen in de achterhoede voor Ten Hag. Door de afwezigheid van De Ligt, Wöber en Viergever, mag Rasmus Nissen Kristensen zich opmaken voor zijn basisdebuut. “Hij kan dingen aan ons spel toevoegen die niet voor handen zijn. Hij is ongelooflijk dynamisch en een ander type dan Veltman. Rasmus is een voormalige middenvelder die ook veel aanvallende impulsen geeft”, aldus Ten Hag. Veltman schuift door naar het centrum, waar hij naast Frenkie de Jong zal staan. Naar verwachting zal Ten Hag verder geen wijzigingen doorvoeren.

Ajax – Roda JC eerder dit seizoen

Op 26 november stonden Ajax en Roda JC in de Johan Cruijff ArenA tegenover elkaar en werd het de middag van Justin Kluivert. In de eerste helft kwam Roda nog op voorsprong via Christian Kum. Op slag van rust zorgde Dolberg voor de gelijkmaker, waarna Ajax na de thee orde op zaken stelde. Door een hattrick van Kluivert en een goal van Van de Beek won de thuisploeg met 5-1.

Statistieken Roda JC – Ajax

O De laatste keer dat Ajax in de Eredivisie verloor op bezoek in Kerkrade (2-1 op 10 februari 2008) was ook de laatste keer dat de Amsterdammers niet minimaal twee keer scoorden in een uitduel met Roda JC (sindsdien achttien treffers in acht duels).

O Ajax staat op 198 Eredivisie-treffers tegen Roda JC; de Limburgers kunnen de negende ploeg worden waartegen Ajax minimaal tweehonderd keer tot scoren kwam.

O Vier van de laatste vijf keer dat Ajax doel trof op bezoek bij Roda JC in de Eredivisie gebeurde dat uit een standaardsituatie (drie corners, een vrije trap).

O David Neres kan de elfde Braziliaan worden met minstens tien doelpunten in een Eredivisie-seizoen en de eerste sinds Lucas Piazón in het seizoen 2013/14.

O Hakim Ziyech was in 2017/18 bij 194 schoten de schutter (103) of aangever (91); alle Roda JC-spelers schoten dit seizoen bij elkaar 199 keer.