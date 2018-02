Ten Hag hakt knoop door: ‘Hij is ongelooflijk dynamisch en anders dan Veltman’

Ajax neemt het woensdagavond op tegen Roda JC Kerkrade en Erik ten Hag kan in Limburg niet beschikken over de geschorste Matthijs de Ligt en de geblesseerde Maximilian Wöber. Doordat alternatief Nick Viergever nog niet helemaal hersteld is van een blessure, moet de trainer gaan schuiven in zijn achterhoede en de Tukker heeft volgens De Telegraaf de oplossing gevonden.

Ajax versterkte zich afgelopen maand met Rasmus Nissen Kristensen en het Deense talent lijkt zich op te mogen gaan maken voor zijn debuut: “Hij kan dingen aan ons spel toevoegen die niet voor handen zijn. Hij is ongelooflijk dynamisch en een ander type dan Veltman. Rasmus is een voormalige middenvelder die ook veel aanvallende impulsen geeft”, legt de trainer uit.

Ten Hag wil aanvoerder Veltman in dat geval doorschuiven naar het centrum, waardoor de voor 5,5 miljoen euro van FC Midtjylland overgenomen Nissen Kristensen zijn vuurdoop kan gaan beleven. De twintigjarige rechtsback kwam nog niet in actie voor zijn nieuwe werkgever, maar heeft dit seizoen al wel zeventien wedstrijden in de Deense Superligaen in de benen.