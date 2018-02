‘Of hij meer waard is dan 50 miljoen? Hij is de Messi van de keepers’

Liverpool kent dit seizoen de nodige problemen onder de lat, aangezien Simon Mignolet en Loris Karius beiden de nodige misstappen hebben gemaakt. The Reds lijken hun keepersprobleem te willen oplossen met AS Roma-doelman Alisson Becker, maar slaagden er in de winter nog niet in om zaken te doen met i Giallorossi. Voormalig Roma-coach Roberto Negrisolo waarschuwt dat potentiële gegadigden diep in de buidel zullen moeten tasten.

“Of Alisson vijftig miljoen euro waard is? Wees niet onnozel, hij is veel meer waard dan dat. Ik denk dat veel mensen zich niet realiseren wie Alisson is. Deze jongen is een fenomeen. Hij is de nummer één van de nummers één. Hij is de Lionel Messi van de keepers, omdat hij dezelfde mentaliteit heeft als Messi. Hij is een doelman die de beste van zijn tijd kan worden”, begint Negrisolo over de Braziliaan, die ook in de belangstelling zou staan van Paris Saint-Germain.

“Er zijn absoluut geen overeenkomsten tussen hem en Gianluigi Buffon, aangezien Alisson buitengewoon is. De eerste keer dat ik hem zag spelen, stond hij nog niet onder contract bij Roma. Ik zag hem spelen in Brazilië en hij maakte meteen een enorme indruk. De manier waarop hij zich gedraagt in de goal, doet mij herinneren aan Dino Zoff. Ik zou hem ook vergelijken met Michel Preud’Homme, die de klasse had van een geboren keeper.”

“Toen ik Alisson voor het eerst ontmoette in Rome, zei ik hem dat hij hier voor geboren is. Hij was al sterk toen hij aankwam, maar heeft zich in Italië nog verder verbeterd. Zeker als het gaat om uitkomen, hij is nu veel beslissender in die situaties”, gaat Negrisolo verder. “Ik ken keepers, dat is mijn specialiteit, en ik kan jullie garanderen dat Alisson de komende tien jaar een garantie zal zijn. Hij is al een held bij de fans en Roma moet hem zien te behouden.”