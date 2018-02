Van de Beek: ‘Liever heb ik dat niet, maar wellicht maakte het iets los’

Donny van de Beek kreeg aan het begin van het huidige seizoen de taak om de naar Everton vertrokken Davy Klaassen te vervangen en de teller voor de twintigjarige middenvelder staat inmiddels op acht treffers in de Eredivisie. Afgelopen weekend was hij tegen NAC Breda opnieuw belangrijk met de gelijkmaker en Van de Beek geeft aan bewust op zoek te zijn naar doelpunten.

“Ik heb mijn plek moeten vinden in de selectie. Meevoetballen is allemaal leuk, maar het gaat bij een middenvelder ook om goals. Ik focus me er meer op. Het klinkt misschien gek, maar ik heb nu meer het besef dat ik wil scoren”, legt hij uit in gesprek met het Algemeen Dagblad. Van de Beek merkt dat het juiste moment kiezen hem steeds beter afgaat: “Ik ben niet meer de jongen die net komt kijken. Hoe meer je speelt, hoe meer er van je wordt gevraagd.”

Van de Beek werd dit seizoen één keer op de bank gezet door, toen nog, Marcel Keizer. Ajax verloor die wedstrijd in november van FC Utrecht en de middenvelder maakte het duel erna een hattrick: “Liever maak ik dat niet mee. Maar misschien heeft het onbewust wel iets in mij losgemaakt. Ik heb begin dit seizoen mindere wedstrijden gespeeld. Dan moet ik niet zeuren als ik een keer op de bank kom.”

De ontslagen Keizer werd in de winterstop vervangen door Erik ten Hag en Van de Beek merkte dat de nieuwe trainer zich meteen liet gelden: “We trainen hard en lang. Hij vraagt veel van ons en dat is alleen maar goed. Als we er elke week door winnen, sta ik het liefst elke dag lang op het veld.” Ajax neemt het woensdagavond in Limburg op tegen Roda JC Kerkrade en kan zich geen puntverlies veroorloven. De achterstand op koploper PSV bedraagt zeven punten.