Narsingh blinkt uit met drie assists; Van La Parra belangrijk in verlenging

Swansea City en Huddersfield Town hebben zich dinsdagavond allebei weten te plaatsen voor de achtste finale van de FA Cup. The Swans werden anderhalve week geleden nog knap op een 1-1 gelijkspel gehouden door Notts County, maar kenden nu geen genade voor de tegenstander uit de League Two. Bij het treffen tussen Huddersfield Town en Birmingham City moest er een verlenging aan te pas komen om de winnaar aan te wijzen.

Swansea City - Notts County 8-1

Swansea liet zich in de uitwedstrijd nog verrassen, maar was dinsdagavond in eigen huis heer en meester. In de negentiende minuut tekende Tammy Abraham op aangeven van Luciano Narsingh voor de 1-0 en de Nederlander leverde nog voor de rust ook de assists bij goals van Nathan Dyer en opnieuw Abraham. De Welshmen gingen met een 4-1 stand aan de thee en liep in de tweede helft nog verder weg. Narsingh maakte de negentig minuten vol, terwijl Mike van der Hoorn ruim tien minuten voor tijd naar de kant werd gehaald.

Birmingham City - Huddersfield Town 1-4

Door de aanwezigheid van Terence Kongolo en de invalbeurt van Rajiv van La Parra was de Nederlandse inbreng bij Huddersfield ook fors te noemen en het was laatstgenoemde die de meeste aandacht naar zich toetrok. The Terriers moesten in de reguliere speeltijd nog een 1-1 gelijkspel toestaan, maar maakte in de verlenging korte metten met Birmingham. Steve Mounie maakte de 1-2, waarna Van La Parra de beslissende 1-3 voor zijn rekening nam. Via Tom Ince werd het ook no 1-4.