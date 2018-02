Di María wijst Paris Saint-Germain met hattrick weg naar kwartfinale

Paris Saint-Germain heeft zich dinsdagavond zonder al te veel moeite weten de plaatsen voor de kwartfinale van de Coupe de France. De koploper van de Ligue 1 reisde af richting de Zwitserse grens voor een bezoek aan Sochaux en kende weinig mededogen met de in de Ligue 2 uitkomende Lionceaux. Ángel Di María was met een hattrick de man van de avond en hij zette een klein halfuur voor tijd de eindstand op 1-4.

Een aantal spelers van PSG was zondagavond, tot frustratie van Sochaux, nog tot laat op het verjaardagsfeestje van Neymar, maar daar was twee dagen later weinig meer van te merken. De bezoekers hadden de bal na een minuut namelijk al achter Lawrence Ati liggen: Kylian Mbappé zette voor vanaf rechts, waarna het voor Di María een klein kunstje was om raak te koppen. Sochaux zat echter niet bij de pakken neer en kwam twaalf minuten later alweer langszij, toen Florian Marin de bal uit de rebound knap controleerde en raak knalde.

PSG zocht daarna even naar een nieuwe voorsprong en vond die een kwartier later. Layvin Kurzawa mocht aan de linkerkant opstomen en zijn voorzet werd binnen gegleden door Edinson Cavani. Op slag van rust leken les Parisiens verder uit te lopen, maar Thiago Silva zag zijn harde kopbal op de lat uiteenspatten. Na de thee maakte de ploeg van Unai Emery snel een einde aan het kleine beetje hoop dat Sochaux nog koesterde.

Marco Verratti vond met nog een dik halfuur te gaan de vrijstaande Di María aan de linkerkant, waarna de Argentijn het strafschopgebied binnen dribbelde en afrondde. Cavani verzuimde een paar minuten later om voor zijn tweede van de avond te tekenen, maar stelde Di María onbedoeld wel in staat om zijn hattrick vol te maken. De vleugelspeler pikte de van Ati teruggekomen bal op en vond het lege doel. Smetje op de eenvoudige zege vormde nog de rode kaart voor doelman Kevin Trapp in blessuretijd.