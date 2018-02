Sierhuis de schlemiel bij Ajax: ‘Ronaldo en Messi missen ook strafschoppen’

Ajax Onder-19 slaagde er dinsdag niet in om de achtste finale van de UEFA Youth League te bereiken. Het team van John Heitinga werd na een strafschoppenserie uitgeschakeld door Paris Saint-Germain, na een 0-0 remise in reguliere speeltijd. "Ja, dat is kut. Het is ongelooflijk. Op een knullige manier, net als vorig jaar. Maar het is niet anders", zegt middenvelder Noa Lang tegen AT5.

In de reguliere speeltijd kreeg Ajax vanaf elf meter al de kans om het duel te beslissen. Kaj Sierhuis schoot een kwartier voor tijd echter hoog over. "Iedereen mist een penalty. Het is niet zijn schuld. Cristiano Ronaldo mist een penalty, Lionel Messi mist een penalty. Het is niet zijn schuld", benadrukt Lang. In de penaltyserie hadden Dani de Wit en Victor Jensen het vizier niet op scherp staan, waardoor PSG aan het langste eind trok.

Ondertussen hoopt Lang dat hij opvalt bij Erik ten Hag. Het achttienjarige talent wil dit jaar debuteren in het eerste elftal van Ajax. "Dat is mijn doel voor dit jaar. Ik moet het iedere dag laten zien. Iedere training, iedere seconde moet ik me bewijzen en moet ik laten zien dat ik er klaar voor ben, dat ik het wil en dat ik het kan. Ik denk dat ik de stijgende lijn te pakken heb. Ze moeten niet om me heen kunnen, ik moet m'n ding blijven doen. Dan zien we het wel."