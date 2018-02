PEC passeert Feyenoord na zege in zeshonderdste Eredivisie-wedstrijd

PEC Zwolle is dinsdag opgeklommen naar de vierde plek in de Eredivisie. De ploeg van John van 't Schip ging Feyenoord voorbij via een overwinning op sc Heerenveen: 3-2. De voorsprong op Feyenoord bedraagt drie punten, maar de regerend landskampioen komt donderdag nog in actie tegen FC Groningen.

Het was voor PEC de zeshonderdste wedstrijd in de Eredivisie: de Zwollenaren bereikten die mijlpaal als 25ste club. Tegelijkertijd werd Kik Pierie na Richairo Zivkovic, Arnold Bruggink en Ferdi Kadioglu de jongste speler (17 jaar, 201 dagen) die twintig Eredivisie-duels op zijn naam schreef. Zijn jubileum was echter een stuk minder feestelijk dan dat van PEC, want bij rust stond het al 2-0. Het was een verdiende voorsprong voor de thuisploeg.

PEC ging vanaf de aftrap naarstig op zoek naar het openingsdoelpunt en die zoektocht sorteerde halverwege de eerste helft succes. Het was Wouter Marinus die de ban brak. De gelegenheidsspits, afkomstig uit de jeugdopleiding van Heerenveen, deed zijn ex-club pijn met een kopbal op aangeven van Youness Mokhtar. Ook bij de 2-0 was Mokhtar de aangever. Hij vond Younes Namli met een fraaie pass, waarna Namli de bal behendig meenam en doelman Martin Hansen verschalkte. Vlak voor rust vond Heerenveen bijna de aansluiting, maar Diederik Boer haalde het schot van Pelle van Amersfoort uit de hoek.

Het was een van de weinige kansen voor Heerenveen; in de zesde minuut werd Boer ook al getest door Van Amersfoort. In de tweede helft leek Heerenveen de spanning toch weer terug te brengen. Stijn Schaars stuurder Arber Zeneli weg met een prachtige pass, waarna de buitenspeler een niet te missen kans bood aan Denzel Dumfries. Die faalde niet en zorgde voor de 2-1, maar even later werd de marge weer twee. Nadat Hansen nog redding bracht op een schot van Mokhtar, kwam de bal in de rebound terecht bij Mustafa Saymak. Die zette de keeper op het verkeerde been met een droge knal in de linkerhoek.

Toch kwam Heerenveen weer terug: Reza Ghoochannejhad tikte van dichtbij binnen na voorbereidend werk van de opgestoomde Dumfries. Daar bleef het echter bij in Zwolle. Via een indraaiende vrije trap van Mokhtar was PEC nog dicht bij de 4-2: vanaf de flank schoot hij op het dak van het doel. Voor de thuisploeg was het de eerste zege na twee nederlagen; Heerenveen verloor juist weer na twee opeenvolgende overwinningen.