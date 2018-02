Ajax gaat zonder geheime wapen op jacht naar grens van tweehonderd goals

Ajax neemt het woensdag op tegen Roda JC Kerkrade. De ploeg van Erik ten Hag was eerder dit seizoen in eigen huis met 5-1 te sterk voor de Limburgers en willen ook ditmaal winnen om niet meer averij op te lopen in de titelstrijd. De nummer twee van de Eredivisie moet het stellen zonder de geblesseerde Maximilian Wöber, die dit seizoen op basis van de statistieken een belangrijke kracht is. Opta blikt vooruit op het duel in het Parkstad Limburg Stadion, woensdag vanaf 20.45 uur.

O De laatste keer dat Ajax in de Eredivisie verloor op bezoek in Kerkrade (2-1 op 10 februari 2008) was ook de laatste keer dat de Amsterdammers niet minimaal twee keer scoorden in een uitduel met Roda JC (sindsdien achttien treffers in acht duels).

O Ajax staat op 198 Eredivisie-treffers tegen Roda JC; de Limburgers kunnen de negende ploeg worden waartegen Ajax minimaal tweehonderd keer tot scoren kwam.

O Vier van de laatste vijf keer dat Ajax doel trof op bezoek bij Roda JC in de Eredivisie gebeurde dat uit een standaardsituatie (drie corners, een vrije trap).

O Roda JC is ongeslagen in de laatste drie wedstrijden; de laatste keer dat de Limburgers langer ongeslagen waren in de Eredivisie was in december 2016 (toen zeven duels op rij).

O Maecky Ngombo viel de laatste drie wedstrijden in bij Roda JC en is nu twintig keer ingevallen in de Eredivisie zonder ooit een basisplaats te hebben gehad. Geen speler heeft meer Eredivisie-duels gespeeld zonder minimaal één basisplaats.

O Roda JC stond dit seizoen in totaal minder minuten op voorsprong in thuiswedstrijden dan elk ander team (87), terwijl Ajax van alle teams het kortst op achterstand stond in uitduels (41 minuten).

O Mikhail Rosheuvel gaf de assist bij de laatste drie thuistreffers van Roda JC in de Eredivisie; van de laatste negen Eredivisie-assists van Rosheuvel werden er zes met het hoofd afgemaakt.

O Met Maximilian Wöber in het veld haalde Ajax dit seizoen meer punten per wedstrijd (2,6) dan zonder de Oostenrijker (1,8); de Amsterdammers doen het met Wöber ook beter qua tegentreffers (0,8 tegenover 1) en doelpunten (3,5 tegenover 1,8).

O David Neres kan de elfde Braziliaan worden met minstens tien doelpunten in een Eredivisie-seizoen en de eerste sinds Lucas Piazón in het seizoen 2013/14.

O Hakim Ziyech was in 2017/18 bij 194 schoten de schutter (103) of aangever (91); alle Roda JC-spelers schoten dit seizoen bij elkaar 199 keer.