‘Ik steek mijn hand ervoor in het vuur: Neymar gaat niet naar Real Madrid’

De transferperiode is nog geen week gesloten, maar de geruchten over Neymar blijven aanhouden. De Braziliaan wordt de afgelopen maanden in verband gebracht met Real Madrid: hij zou spijt hebben van zijn overstap naar Paris Saint-Germain en ziet het Santiago Bernabéu als de ideale plek om zijn carrière andermaal nieuw leven in te blazen. Volgens Luis Fernández, hoofd van de jeugdopleiding bij PSG, klopt daar echter niets van.

De voormalig defensieve middenvelder en trainer van PSG merkt niets van de zogenaamde onvrede bij Neymar. Bovendien zal PSG niet meewerken aan een transfer, vermoedt hij. "Ik steek mijn hand ervoor in het vuur: Neymar gaat niet naar Real Madrid. PSG is achter Neymar en Kylian Mbappé aan gegaan met de insteek dat ze jarenlang zouden blijven, niet dat ze zouden vertrekken", legt Fernández dinsdag uit aan Cadena SER.

"Neymar is de ster van PSG. Hij is erg gelukkig en voelt zich goed tussen zijn ploeggenoten", merkt de hoofd jeugdopleiding op. "Als je hem ziet voetballen, zie je niets van alles wat er wordt geschreven. Hij is gedreven om hier successen te bereiken. Er werd geschreven dat hij problemen had met Edinson Cavani, maar dat zijn slechts verhalen. Als je ziet hoe ze op het veld samenwerken en elkaar vinden, dan weet je dat het niet waar is."

"Al zijn ploeggenoten weten dat Neymar de beste speler is. Ik zie hem als degene die het team op sleeptouw neemt", concludeert Fernández. Neymar behoort dinsdagavond niet tot de wedstrijdselectie voor het bekerduel met Sochaux: hij krijgt rust van trainer Unai Emery. Zondagnacht hield de aanvaller nog een feestje in een chic etablissement in Parijs naar aanleiding van zijn 26ste verjaardag, wat niet goed viel bij Sochaux.