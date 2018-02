Sporting Kansas slaat toe: ‘Hij steeg tot nieuwe hoogtes in de Eredivisie’

Felipe Gutiérrez heeft zich verbonden aan Sporting Kansas City, zo meldt de club uit de Amerikaanse MLS dinsdag via de officiële kanalen. De Chileense middenvelder heeft een contract ondertekend tot medio 2020, met een optie voor een extra jaar. Hij wordt gehaald als designated player, wat inhoudt dat Sporting hem meer kan betalen dan het salarisplafond voorschrijft.

Gutiérrez was een week lang clubloos, nadat hij vorige week dinsdag een akkoord bereikte met Real Betis over de ontbinding van zijn contract. Hij speelde pas anderhalf jaar in Spanje en werd nooit belangrijk voor Betis. Hij kwam tot veertien competitieduels voor de Spanjaarden en speelde op huurbasis zestien keer voor het Braziliaanse Internacional. Gutiérrez maakte in 2016 de overstap van FC Twente naar Betis, nadat hij in 4 seizoenen voor de Enschedeërs tot 94 competitiewedstrijden en 9 doelpunten was gekomen.

Op de officiële clubwebsite schrijft Sporting Kansas dat Gutiérrez in zijn tweede seizoen, 2013/14, 'tot nieuwe hoogtes' steeg in de Eredivisie. "Hij had 33 keer een basisplaats en werd verkozen tot meest waardevolle speler voor zijn rol bij het bereiken van de derde plaats met de Tukkers." Wat dat betreft lijken de Amerikanen niet helemaal juist ingevoerd, want Gutiérrez werd niet verkozen tot meest waardevolle speler. Wel riep het Algemeen Dagblad hem uit tot beste speler van het seizoen in de Eredivisie.

Gutiérrez raakte vervolgens zwaar geblesseerd en miste een groot deel van 2014/15, maar kwam in zijn laatste seizoen wel veel in actie. Hij kwam bovendien al tot 35 interlands voor Chili. "Felipe heeft enorm veel ervaring opgedaan. Hij heeft in moeilijke omgevingen op topniveau gespeeld", zegt trainer Peter Vermes, die als speler zelf nog uitkwam voor FC Volendam. "Hij beschikt over het DNA waar wij naar zoeken bij spelers. Hij is blij om zich bij deze club te voegen en wij zijn ook dolgelukkig."